Rapinatori mandano in coma 80enne, individuati dai carabinieri

Anziano aggredito e derubato da due rapinatori. I carabinieri arrestano i presunti autori.

Sulla rapina ai danni di un 80enne il 20 marzo scorso a Campi Bisenzio, i carabinieri di Signa hanno trasferito in carcere due persone, un 63enne originario di Palermo ma residente a Campi e un 47enne albanese, quest'ultimo già dietro le spalle per altre vicende.

I fatti ebbero luogo nel parcheggio di una banca in via delle Tre Ville. L'anziano aveva parcheggiato quando stava per depositare l'incasso del suo locale. Appena fu vicino alla porte fu aggredito da uno dei due (l'altro faceva il palo) e mandato a terra. I 18mila euro vennero derubati e i due scapparono su una Mercedes Classe A scuro di cui i carabinieri hanno ricostruito gli interi spostamenti. L'auto fu trovata in possesso di uno dei due. L'anziano venne trasferito al pronto soccorso di Careggi e si trova ancora ricoverato in quell'ospedale in coma irreversibile. I due sono accusati di rapina pluriaggravata e lesioni gravissime.