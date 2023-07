Teatro come impegno civile, la tradizione prosegue con il Dramma di San Miniato

Il lungo cammino del teatro come impegno civile non è finito. Ce lo testimonia la 77esima edizione della Festa del Teatro organizzata a San Miniato dalla Fondazione Istituto Dramma Popolare. Il mese di spettacoli che circonda il borgo della Rocca è una raccolta di alcune delle più importanti testimonianze di impegno civile, politico, spirituale, a difesa dei più deboli e dei più poveri.

Lo spettacolo principale, una produzione originale Elsinor, Teatro della Toscana e Dramma Popolare, racconta infatti un frangente significativo di Giorgio La Pira, il sindaco santo di Firenze che si trovò a fronteggiare una delle più grandi crisi del lavoro degli anni '50. Dramma Industriale (Firenze, 1953) sarà in scena in piazza Duomo dal 22 al 26 luglio e racconterà di come la crisi del Pignone fu trasformata dal 'cristianesimo sociale' predicato da personaggi come La Pira, Dossetti, Padre Balducci, don Facibeni. Duemila lavoratori riottennero il loro lavoro grazie a un fronte politico e civile con a capo La Pira.

Il Teatro del Cielo ha numerose altre rappresentazioni in cartellone. I primi spettacoli sono già andati sold-out: il dialogo tra Falcone e Borsellino de L'Ultima estate e il lavoro di Sempre Domenica, del Collettivo Controcampo, la rivoluzione educativa sempre attuale di don Lorenzo Milani con Cammelli a Barbiana. Nei prossimi giorni saranno di scena il lavoro Camillo Olivetti, alle radici di un sogno (Giardino della Cisterna della Misericordia, 6 luglio). La politica e la società degli anni '70, con Aldo Morto (Giardino della Cisterna, 10 luglio), raccontando il tragico sequestro di Moro. E alla vigilia dello spettacolo principale: Corteo Miserabile - Il popolo dell'abisso (18 luglio), spettacolo itinerante 'made in San Miniato' che parla di sfruttamento e organizzazione sociale, coprodotto dall'associazione locale Tra i binari e un network internazionale.

La Festa del Teatro di San Miniato ha il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Crédit Agricole Italia e Tecnoambiente SpA-Gruppo EcoEridania. Per informazioni contattare il numero 0571/400955.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.30

Dramma Popolare - biglietti, prenotazioni e riduzioni

Acquisto Biglietti e prenotazioni

I biglietti potranno essere acquistati attraverso la biglietteria on line collegandosi agli specifici link di seguito riportati, oppure è possibile acquistarli direttamente alla biglietteria presso la sede del Dramma Popolare. La biglietteria sarà aperta per l'acquisto ed il ritiro dei biglietti anche la sera degli spettacoli.

Apertura della biglietteria presso la sede della Fondazione Dramma Popolare dal 19 giugno 2023

Lunedì - Sabato 9.30-13.00 e 15.30-19.00

Da Domenica 9 luglio 10.00-12.30

Tel. 0571 400955

biglietteriadrammapopolare@gmail.com

Info e Costi

Per gli spettacoli collaterali

Biglietto intero € 10,00

Biglietto ridotto € 7,00

Speciale Unicoop Firenze 50, Biglietto ridotto € 5,00

Link al quale collegarsi per l'acquisto dei biglietti https://www.diyticket.it/festivals/318/lxxvii-festa-del-teatro-di-san-miniato

Per lo spettacolo "DRAMMA INDUSTRIALE (Firenze, 1953)"

Biglietto intero € 20,00

Biglietto ridotto € 12,00

Speciale Unicoop Firenze 50, Biglietto ridotto € 10,00

Tutte le info sul sito ufficiale del Dramma Popolare di San Miniato