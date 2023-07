Zuppa Pop a Massarella: alla sagra live di Big Mama, Sick Tamburo e Kate Clover

Massarella è terra di zuppa ma anche di musica. Nel festival dove hanno suonato Calcutta, Lo Stato Sociale e tanti altri passati poi da Sanremo e dalle vette delle classifiche, ecco che si torna a suonare. È stata presentata la 52esima edizione della Sagra della Zuppa che anche quest'anno è a braccetto con Reality Bites Festival. Cibi tipici si sposano con musica di livello, con concerti a ingresso gratuito.

Quest'anno suoneranno Big Mama, vista con Elodie a Sanremo 2023, ma anche i Sick Tamburo, Kate Clover e molto altro. Due i weekend, dal giovedì alla domenica, dal 6 al 9 e dal 13 al 16. La frazione di Fucecchio è pronta, il centinaio di volontari idem, il palco è già stato allestito in piazza 23 agosto. L'evento è organizzato da Limonaia Corsini e Gruppo Spontaneo d'iniziativa, col contributo e il patrocinio del Comune di Fucecchio.

"Avverto la stessa passione degli stessi ragazzi che fecero partire la sagra cinquantadue anni fa. Un tempo erano le nonne a prendere cesti di cavolo, verdure e altro per fare la zuppa... qui si mette assieme tradizione e cultura, musica importante che richiama gente da tutta Italia. " ha detto Alessio Spinelli, sindaco di Fucecchio.

Ferrero Rosati del GSI ha aggiunto: "Questo grande lavoro è fatto anche da cento persone al giorno, parte due mesi prima e ci impegna per due settimane fino a tarda notte. Noi lo facciamo per Massarella, che è un paese con una storia millenaria. Questa festa è Massarella. Negli ultimi anni qua è cresciuto il turismo e una festa del genere fa bene anche al territorio".

Francesco Corsagni è tra gli organizzatori assieme a Tommaso Gherardi. Queste le loro parole: "Qua sono tutti attivi nell'organizzazione della festa, anche i più giovani. Il manifesto dell'evento parla da sé, cambiano i nomi ma la grafica è la stessa da sempre. Per noi trovare artisti giusti è più complicato perché i tempi per la musica sono accelerati. Stavolta però siamo contenti perché abbiamo una artista statunitense, Kate Clover, e abbiamo organizzato per il 14 e 15 un pacchetto più rock e garage, anche per toccare una fetta di turismo che viene dall'estero".

A proposito di pacchetto e turisti, l'organizzazione ha allargato a Casa d'Africa la serata di sabato 14 organizzando proprio un'offerta che coinvolge la struttura ricettiva di Stabbia. Si può pernottare lì, passare dalla piscina di Casa d'Africa e poi andare a Massarella. Inoltre il 13 sarà presente alla sagra un banchetto della ASL per illustrare i servizi sanitari in vista della riapertura del piccolo ambulatorio massigiano.

Programma Reality Bites Festival & Sagra della Zuppa 2023

Apertura stand dalle ore 19,30, inizio spettacoli ore 21,30. Ingresso libero.



Giovedì 6 luglio 2023

I Love Concorde

SERATA CON I MIGLIORI DJ DELLA STORICA DISCOTECA



Venerdì 7 luglio 2023

SICK TAMBURO

GIOVANNI TOSCANO



Sabato 8 luglio 2023

BIGMAMA

KUNTESSA



Domenica 9 luglio 2023

NIVEO

INCUBO



Giovedì 13 luglio 2023

Serata Massigiana

CABARET E MUSICA DEI MASSIGIANI ALLO SBARAGLIO!



Venerdì 14 luglio 2023

KATE CLOVER

MAD ROLLERS

ANIMAUX FORMIDABLES



Sabato 15 luglio 2023

BEE BEE SEA

RAY DAYTONA & GOOGOOBOMBOS



Domenica 16 luglio 2023

LATO B - IL CANZONIERE DI LUCIO BATTISTI

Con LEO PARI (Thegiornalisti) - GIANLUCA DE RUBERTIS (Il Genio)

DARIO GCIFFO (Afterhours) - LINO GITTO (The Winstons)

NICOLAS ZULLO

Gianmarco Lotti