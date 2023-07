Tagli boschivi senza adeguate autorizzazione: denunciati rappresentanti di una ditta

Tra i compiti dei Carabinieri Forestali rientra anche il controllo delle attività boschive per la salvaguardia e tutela del territorio e proprio a seguito di servizi mirati i Carabinieri della Stazione Carabinieri Forestale di Pisa hanno scoperto, nei boschi delle colline di Crespina Lorenzana, la presenza di piste forestali a servizio di un taglio boschivo, per asportare il legname tagliato con mezzi meccanici di grosse dimensioni, realizzate senza alcun titolo autorizzativo; l’intervento ha causato danneggiamento di ceppaie e ingente movimentazione di terra. Scattate la denuncia all’autorità giudiziaria per il legale rappresentante e per il direttore dei lavori della ditta boschiva e le sanzioni amministrative per le violazioni alle norme forestali riscontrate.