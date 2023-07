Uisp Empoli Valdelsa, al via le iscrizioni al campionato di calcio a 11

E’ già tempo di porre le basi per la prossima stagione di calcio amatoriale targato UISP Empoli Valdelsa. Con il mese di luglio, la Struttura d'Attività Calcio dà il via alle iscrizioni per il campionato di Calcio a 11 2023-2024. A partire da lunedì 10 luglio, le squadre potranno depositare la domanda d’iscrizione, scaricabile tramite il sito web www.uisp.it/empoli, presso la sede del Comitato empolese di Via XI Febbraio, con termine sino al 21 luglio 2023. L’inizio del campionato è previsto per il 29 settembre 2023 con la prima giornata della regular season, ovvero della fase 1 provinciale. Lo scorso anno furono 55 le squadre ai nastri di partenza.

L’obbiettivo è quello di incrementare il numero delle società partecipanti al torneo che, poco più di un mese e mezzo fa, ha visto il trionfo del Castelfiorentino nella finalissima scudetto disputata contro il Vitolini nel suggestivo scenario del “Carlo Castellani” di Empoli. L’anno d’oro dei castellani di mister Filippo Ebeyer si è completato poi con lo splendido "double" ottenuto grazie al successo nella rassegna di Uisp Toscana, quando Mattia Bartalucci e soci hanno sollevato la coppa di campioni regionali a Ponte Buggianese contro i labronici del Palazzi. La stagione appena conclusa ha sorriso anche a Rosselli e Molinese che hanno, rispettivamente, conquistato Coppa Uisp e Coppa Amatori.

La Coppa Disciplina, per il calcio a 11, è andata alla Computer Gross, premiata quale formazione più corretta della stagione. Andato agli archivi il torneo 2022-23, che ha visto il progressivo ritorno alla normalità dopo le difficile stagioni condizionate dalla pandemia e un crescente entusiasmo intorno a tutto il movimento del calcio amatoriale locale, confermato dalla massiccia presenza di tanti appassionati al tradizionale epilogo serale del “Castellani”, si avvicina a grandi passi la stagione 2023-24.

La fase 1 si articolerà ancora su due livelli (Gironi 1 e Gironi 2). Le prime quattro squadre dei due gironi di Categoria 1 accederanno alle fasi finali per il titolo provinciale, articolate in gare di andata e ritorno a eliminazione diretta. Il criterio dei playoff promozione e dei playout retrocessione potrebbe subire delle modifiche sulla base del numero delle squadre che si iscriveranno nel corso delle prossime settimane. Confermatissime le competizioni di Coppa Uisp e di Coppa Amatori, riservate alle squadre che non parteciperanno alla poule scudetto.

La grande novità della stagione è rappresentata dall’introduzione, per la prima volta, dei 3 punti per la vittoria, approvata nell’ultima seduta del Gruppo di Lavoro SdA Calcio. Istituita anche una gradualità, da 10 euro a 40, delle sanzioni attribuite alle squadre per inadempienze fino a eventuali danni arrecati agli impianti sportivi. Le squadre che rinunciano a partecipare a una gara, oltre alla penalizzazione di punti in classifica, subiranno anche addebiti di punti in Coppa Disciplina.

Il tesseramento degli atleti è consentito sino al 29 febbraio 2024. La quota di adesione, pari a Euro 110,00, resta invariata rispetto alla stagione scorsa. Il costo dell’iscrizione è di Euro 480,00. Il deposito cauzionale è di Euro 200,00, mentre fino al 22.09.2022 sarà possibile versare la prima quota di Euro 350,00 destinata al settore arbitrale. La seconda rata, di pari importo, è posticipata al 31.12.2022. La composizione dei nuovi gironi di Calcio a 11 sarà sorteggiata in occasione della tradizionale riunione delle squadre, prevista per lunedì 31 luglio alle ore 21,30 presso il Circolo Arci di Ponte a Elsa.

Fonte: Ufficio Stampa Calcio Uisp Empoli Valdelsa