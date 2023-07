Canottieri Limite strepitosa a Varese: 6 ori, 8 argenti e 3 bronzi

Si è svolto nel fine settimana sul Lago di Varese il 34" Festival dei Giovani, la massima manifestazione nazionale del Canottaggio Under 15. Numeri da record in questa edizione con oltre 2200 atleti e 148 Società. Praticamente presenti tutte o quasi le Società attive nel panorama nazionale coi loro settori giovanili. La Canottieri Limite ASD MAC Autoadesivi – Paci Paolo Siderurgica- Banca di Cambianoè presente con 23 atleti gara suddivisi nelle tre categori e Allievi B (12 anni) Allievi C(13 anni) Cadetti (14 anni).Il gruppo è seguito sul campo dai tecnici Paolo Zucchi, Lorenzo Carboncini Leonardo DeGrazia supportati dal Direttore Tecnico e dal Direttore Sportivo Renzo e Lanfranco Borsini.

Le regate dei Cadetti del Venerdi iniziano benissimo con la vittoria del 2 senza maschile di Mattia Carboncini e Matteo L'Ala che dominano la propria regata e L'argento del 2senza femminile di Emma Luchetti e Rebecca Lensi che arrivano vicinissime all'oro. Dopo mezzora eccolo il secondo oro dal 4di coppia maschile di Tristan Loparco-Alessandro LaRosa-Samuele Sartiani-Fabrizio Rossi mentre Stefano DellaRossa è di bronzo con il 2 di coppia in eq.misto con Pisa. Isaia Prosperi è quarto in singolo. Negli Allievi B quinto posto per Filippo Cecchi e settimo per Samuele Santini in singolo.Nel pomeriggio arriva un tremendo temporale e le gare sono prima sospese pol annullate lasciando purtroppo mezza squadra senza gareggiare.

Sabato si inizia ancora coi Cadetti. E' il giorno degli "otto";Limite in gara con quello maschile interamente societario e quello femminile in un misto toscano. E' la regata più prestigiosa di tutto il Festival e la gara maschile è un capolavoro limitese.Si lasciano sfogare i cugini della Firenze rimanendogli però sempre attaccati per superarli pol negli ultimi 200 metri con una grande chiusura.E' un tripudio, primi davanti a tutte le Società italiane più forti.Occhi lucidi in tribuna fra i tecnici e i tanti genitori presenti. LoParco-LaRosa-Rossi-Sartiani- Carboncini-L'Ala-Della Rossa-Prosperi-Cecchi firmano una bellissima pagina .L'otto femminile di Luchetti- Lensi è argento dietro a un forte misto lombardo.Nel pomeriggio con gli Allievi B arrivano i quarti posti di Santini(eq.misto con Pisa) e del 4 di coppia di Andrea Pelella-Duccio Cianti-Filippo Cecchi(eq.misto con Cernobbio) e ancora un oro e un argento con Vittoria Ancillotti e Marta Lensi nel singolo.Negli Allievi C quinto e sesto posto per Irene e Alessia Coresti entrambe con infortuni durante il percorso mentre vince uno splendido argento Giorgia Piroddi sempre in singolo.Si chiude con il quarto posto del 4 di coppia maschile di Daniele Bellucci-Zeno Rizzo-Samuel Hernandez-Cristian Buonocore equipaggio all'esordio assoluto in una competizione agonistica.

La Domenica ancora coi Cadetti subito argento col 4senza di L'Ala- Carboncini-LaRosa-Rossi e ancora argento per Luchetti-Lensi nel 2senza.

Arriva ancora l'oro dal 4 di coppia maschile, stavolta con DellaRossa-Sartiani-LoParco- Prosperi e si chiudono così le gare del Cadetti. Trasferta da incorniciare per loro;veramente difficile fare meglio.Per gli Allievi B argento per Pelella-Cianti e Ancillotti-Lensi nel2 di coppia masch. e femm.mentre è di bronzo Cecchi sul 4 di coppia (misto S Miniato)Quarto posto per Santini in 2 di coppia (misto s. Miniato) Negli Allievi C quarto posto per Piroddi in 2 di coppia(misto Firenze) mentre non poteva mancare la firma sull'oro delle gemelle Coresti che vincono nel 2 di coppia.Infine si chiudono le nostre gare con la medaglia di bronzo assolutamente inaspettata nel 4 di coppia dei nostri esordienti Bellucci-Rizzo-Hernandez- Buonocore che mette il sigillo alla manifestazione.

Bottino finale 6 ori-8 argenti-3 bronzi e 12" posto su 142 nella classifica finale a punti.A Limite il Gran Pavese sventola sul pennone.La tradizione continua,La Societa' si mantiene come sempre al vertici nazionali.