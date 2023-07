In giro con la pistola scacciacani per postare video sui social: denunciato

Una sera della scorsa settimana, a Subbiano (AR) i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere un ventenne residente nel vicino comune di Capolona perché si era presentato nel centro città mostrando una pistola, spaventando e minacciando chi incontrava.

Il giovane è stato trovato dopo numerose segnalazioni in un bar di zona. Aveva una scacciacani senza tappo rosso, semiautomatica e con 30 cartucce a salve calibro 8. L'arma è stata sequestrata.

Le successive indagini permettevano di appurare che il ragazzo aveva prodotto diversi filmati delle sue gesta già pubblicati su vari social network.

In considerazione della pericolosità sociale dimostrata sia con l’esibizione pubblica dell’arma che con la pubblicazione on line dei filmati riproducenti la bravata, il giovane è stato colpito dalla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Subbiano per anni 3.

La situazione relativa al disagio giovanile è ben nota al Comando Provinciale dei Carabinieri di Arezzo, che periodicamente effettua dei controlli straordinari del territorio proprio con l’obiettivo di infrenare eventuali azioni delittuose, come l’abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e di conseguenza la guida sotto l’effetto di queste. In particolare, la Compagnia Carabinieri di Arezzo, lo scorso fine settimana ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio a favore dei Comuni di Capolona e Subbiano, impiegando diverse pattuglie tra quelle del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Subbiano. Gli equipaggi impiegati hanno ispezionato alcuni avventori di esercizi pubblici e svolto attività preventiva contro furti e rapine. Inoltre il servizio ha avuto lo scopo di controllare la circolazione stradale per garantire il rispetto delle norme del Codice della Strada e per prevenire l’uso smodato di sostanze alcoliche.