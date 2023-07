Shock a Firenze nella mattinata di oggi, mercoledì 5 luglio, verso le 8. Un uomo di 51 anni è stato trovato morto in viale Morgagni, nei pressi del dipartimento di matematica dell'Università di Firenze. Sul posto, insieme ai sanitari inviati dal 118, intervenuta la polizia. Sulle cause del decesso in corso accertamenti.