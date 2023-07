Nuova vita per l’ex circolo di Lucignano. Iniziano i lavori di ristrutturazione

Con la firma del verbale di consegna dei lavori prende ufficialmente il via la ristrutturazione dell’immobile dell’ex circolo di Lucignano, frazione del Comune di Montespertoli. L’investimento ammonta complessivamente a 290.000 Euro ed è frutto di un accordo tra Comune e Società della Salute Empolese Valdelsa Valdarno, che si è aggiudicata fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la ristrutturazione di immobili da adibire a progetti socio-assistenziali innovativi. Da questo punto di vista, infatti, l’immobile di Lucignano vedrà trasformarsi da struttura attualmente in disuso a edificio sede di un progetto di turismo accessibile, uno tra i primi in Italia dedicato a percorsi di autosufficienza per persone con disabilità che si troveranno a gestire una struttura in grado di accogliere persone con disabilità che intendono visitare il territorio a fini turistici.

L’immobile era stato fortemente danneggiato a seguito del crollo di una porzione della copertura, che aveva reso la struttura inaccessibile e provocato numerosi disagi alla frazione. Per questo motivo l’ente ha deciso di avviare una ricerca di possibili finanziamenti per poterlo ristrutturare, ed è stata questa ricerca ad avere come esito la firma dell’accordo con la Società della Salute e il conseguente impiego dei fondi PNRR per la ristrutturazione dell’edificio. I lavori prevedono una nuova copertura, nuovi infissi, un consolidamento strutturale dell’immobile, la domotizzazione degli spazi interni e la loro riconversione a fini residenziali e ricettivi. Contestualmente, una parte dell’immobile potrà comunque essere impiegata per le necessità di aggregazione degli abitanti della frazione.

“L’obiettivo del Comune è di far procedere i lavori speditamente per avere la struttura pronta il prima possibile – commenta il Sindaco, Alessio Mugnaini. “Siamo contenti di poter restituire alla comunità un immobile riqualificato e funzionale, dopo i disagi degli ultimi tempi. Era una promessa fatta agli abitanti della frazione e abbiamo lavorato senza sosta per reperire le risorse e poter dare il via a questi lavori. Così facendo intendiamo valorizzare il patrimonio pubblico sperimentando allo stesso tempo interventi socio-assistenziali innovativi” conclude.

La durata del cantiere prevista è di 6 mesi a partire dalla firma del verbale di consegna lavori e tra gli obiettivi dell’intervento, in particolare, c’è il raggiungimento del 100% degli standard di resistenza sismica, come richiesto dal bando PNRR che finanzia il progetto.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa