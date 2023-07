Sunset Run, la corsa dei commercialisti, a Prato

Ancora una volta la solidarietà cammina, e corre perfino, con la Sunset Run, la manifestazione promossa dall’Ordine dei Commercialisti. L’appassionante gara non competitiva, corsa di 10 km o camminata di 5 km, è ormai giunta alla quarta edizione e si svolgerà mercoledì 12 luglio a partire dalle 19.50, attraversando il centro della città e il Lungobisenzio.

Come sempre, tutti insieme, si può camminare e correre per una buona causa, anzi per due. Il ricavato quest’anno infatti andrà alle associazioni Communitas per l’emergenza alluvione in Emilia Romagna e Gefyra per famiglie affidatarie e adottive, molto attiva nel nostro territorio. A presentare l’iniziativa questa mattina il presidente dell’Ordine Filippo Ravone con i consiglieri Gianni Roselli, Valentina Lombardi, Caterina Rossi e Michele Scopelliti. Sono intervenuti l’assessore alla Mobilità, Flora Leoni, Giada Tagliabue per l’associazione Gefyra, Vincenzo Broccolo, delegato Uisp e Andrea Gori per l’Istituto diagnostico Santo Stefano, main sponsor dell’evento.

“Per i Commercialisti questo, dunque, non è soltanto il momento di scadenze fiscali e di conti da far tornare – ha detto Ravone - Il progetto Sunset Run è nato nel 2018 dalla scommessa di ridare un positivo significato al tempo e alle relazioni tra persone in un periodo in cui negli studi dei commercialisti si corre davvero e adesso, alla quarta edizione, è diventato un appuntamento di tutta la città”. L’assessore Leoni ha sottolineato come l’amministrazione comunale apprezzi l’impegno dei Commercialisti non solo in favore dello sport, ma anche in quello del dono, scegliendo un’emergenza ambientale e una che riguarda l’incontro fra ragazzi e famiglie affidatarie. Andrea Gori ha ricordato come la Misericordia, in varie forme, sia stata fin dall’inizio a sostegno della Sunset Run, un modo non banale di contribuire al servizio sociale.

La partecipazione è aperta a tutta la città, naturalmente ai commercialisti e ai collaboratori dei loro studi e agli iscritti dei diversi Ordini professionali.

C’è la possibilità di scegliere tra una corsa e una camminata non competitive, rispettivamente di 10 e 5 chilometri. La partenza è fissata per le 19.50 (ritrovo alle 19.15). Dal centro storico i partecipanti si dirigeranno verso piazza San Marco e poi sul sentiero Fausto Coppi verso il Ponte Datini. Sulla ciclabile il bivio, chi fa il corto (5 chilometri) percorre la ciclabile di via Galilei tornando verso il chiosco e poi verso il centro, chi invece ha deciso per il lungo si spinge fino a Santa Lucia prima di tornare verso la ciclabile e riguadagnare il centro storico. L’arrivo è in via Verdi. Al traguardo, nel giardino del Palazzo delle Professioni, ad attendere i partecipanti ci sarà un aperitivo e la musica dal vivo dei Dedalus.

L’iniziativa vede il patrocinio del Comune di Prato e di Uisp-Sport per tutti. Decisivo il ruolo degli sponsor, in primo luogo Istituto Diagnostico Santo Stefano con Manteco, Manifattura Emmetex, Sistemi Promos, Alco Group, Allianz, Daykem srl, IBL Banca, Cad 93, Gruppo Simtel, Monducci Trasporti, Nuova Termoidraulica record, Stiip srl, Gruppo Colle, Modul Block e Machem.

Per le preiscrizioni ci si può rivolgere alla segreteria dell’Ordine dei commercialisti (via Pugliesi 26, tel. 0574 – 33862/42125). La quota richiesta per la partecipazione è di 10 euro e comprende il pettorale di gara, il buono aperitivo, la t-shirt e lo zainetto ufficiale della manifestazione. Bonifico a Comitato ODCEC Prato 2022 - BCC Alta Toscana IT 81 U 089 2221 503000000 0837 205, causale: Iscrizione Sunset run con nome e cognome del partecipante

L’Associazione Gefyra - Il Ponte dei bambini nasce nel 2019 da un gruppo di Famiglie Affidatarie di Prato. Nel 2020, in piena pandemia, molte famiglie affidatarie del Piemonte si uniscono a un progetto di aiuto ai bimbi con genitori ricoverati per COVID e la rete si allarga. Oggi Gefyra conta oltre 150 famiglie associate principalmente toscane, piemontesi, liguri e lombarde e non mancano umbri, emiliani, veneti, campani e pugliesi.

Proprio come sancito dalla Legge 184 di istituzione dell’affido, che compie quarant’anni, l’associazione è impegnata perché a nessun bambino venga negato il diritto a una famiglia che lo accompagni nel suo percorso di crescita.

Gefyra è impegnata su tre fronti: il sostegno e l’accompagnamento delle famiglie affidatarie e adottive nel loro percorso di accoglienza; collaborazione attiva con i Servizi Sociali di tutta Italia e con Tribunali per i minorenni con affiancamento delle famiglie nei percorsi di affido; promozione di iniziative per la sensibilizzazione all’affido.

Fonte: Ufficio Stampa