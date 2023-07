Ufficiale, Lupi: Gabbriellini promosso in prima squadra

La prima squadra di serie A2 Credem Banca, 2023-24, potrà contare in pianta stabile su Lorenzo Gabbriellini, libero, classe 2003. Ex VBC Calci, vanta un buon curriculum nel settore giovanile santacrocese, impreziosito dalla grande stagione disputata lo scorso anno con la serie B biancorossa. Gabbriellini affiancherà Luca Loreti, classe 2005, in prima squadra, ma potrà comunque disputare il doppio campionato. Un altro Lupo che ce l’ha fatta, approdando in serie A dopo una faticosa ma gratificante esperienza nel settore giovanile.

DICHIARAZIONI:

“La scorsa stagione in serie B si è rivelata altamente impegnativa e allo stesso tempo soddisfacente. Siamo riusciti a dimostrare di poter lottare in cima alla classifica nonostante la nostra giovane età, confrontandoci con formazioni formate da giocatori con grande esperienza nella categoria. Posso dire di ritenermi personalmente soddisfatto per i passi in avanti che ho fatto nel mio ruolo, ma anche per quanto riguarda i traguardi raggiungi dalla squadra: abbiamo coronato un’annata incredibile, con un eccellente 3º posto al di sopra delle aspettative”.

“Per quanto riguarda la prossima stagione mi aspetto un’annata altrettanto impegnativa e possibilmente con tante soddisfazioni quanto l’anno scorso, se non di più. Sarà la mia prima stagione ufficialmente in serie A2. Sarà sicuramente un’occasione per migliorarmi, sia come giocatore sia come persona. Far parte della prima squadra è un’emozione unica, che mi restituisce grande senso di responsabilità e impegno, per continuare a difendere i colori di Santa Croce”.

“Mi ritengo una persona con la testa sulle spalle, che non si tira indietro quando si presenta la necessità di rimboccarsi le maniche. Mi piace darmi da fare e aiutare la squadra, come già ho fatto negli ultimi due anni. Detto questo, non vedo l’ora di tornare al lavoro in palestra e di conoscere tutti i miei nuovi compagni di squadra. Un grande saluto a tutti i tifosi bianco rossi e… Sempre forza Lupi!”

Fonte: Kemas Lamipel S. Croce - Ufficio stampa