Un fiume di libri in piazza Cavallotti a Pisa

Prende il via da lunedì 10 luglio a Pisa la rassegna estiva “Un fiume di libri in piazza Cavallotti” organizzata dalla Libreria Erasmus e dalle case editrici indipendenti della provincia di Pisa. La rassegna, arrivata alla terza edizione, si terrà in piazza Cavallotti, nel centro storico di Pisa, dal 10 al 21 luglio, con il patrocinio del Comune di Pisa. A presentare stamani l’evento a Palazzo Gambacorti l’assessore al turismo e commercio Paolo Pesciatini, Enrico Stampacchia della Libreria Erasmus, insieme a Fabrizio Felici di Felici Editore, Marco Castellano di Edizioni Il Campano, Anita Paolicchi di Astarte Edizioni e Chiara del Corona di Carmignani Editrice. A partecipare alla rassegna inoltre Pacini Editore, Marchetti Editore, MdS Editore.

“Con grande piacere – ha dichiarato l’assessore Paolo Pesciatini - presentiamo questa rassegna che ha il merito di unire una serie di elementi di grande valore: un fiume di libri, che ricorda la conformazione territoriale della nostra città, nello scenario di piazza Cavallotti, una delle piazze tra le più interessanti tra le tante che offre Pisa, come luoghi di incontro e di socialità, a pochi passi dal più importante complesso architettonico del mondo. Altro valore è mettere insieme piccole librerie indipendenti con le editorie del nostro territorio, che forniscono una grande scelta per gli autori proposti e sono un orgoglio per la nostra città a livello nazionale. Valorizzare e mettere in relazione libreria ed editoria è uno degli obiettivi che viene raggiunto e centrato da questa rassegna. E infine c’è l’elemento commerciale e turistico, perché, a due passi dalla Torre, questa rassegna consente ai molti turisti presenti, di fermarsi nella piazza e venire a conoscenza della ricchezza culturale che abbiamo in città”.

“Per due settimane – ha spiegato l’organizzatore Enrico Stampacchia - anche quest’anno otto case editrici del territorio pisano presenteranno un ciclo di incontri serali all'aperto per dare spazio alla produzione letteraria del territorio. Su novità editoriali di narrativa e di saggistica pubblicate negli ultimi mesi dalle case editrici pisane, autori e lettori della nostra città troveranno un comune punto di incontro in piazza. Massimiliano Barsotti, Stefano Renzoni, Athos Bigongiali, Pierantonio Pardi e Sergio Costanzo sono solo alcuni degli autori più noti che presenteranno i loro libri. Come già lo scorso anno le presentazioni di libri avverranno al centro della piazza sotto il monumento di Felice Cavallotti”.

Il programma della rassegna

Lunedì 10 luglio ore 21.15

Incontro con Massimiliano Barsotti, autore del libro

“Con le scarpe slacciate. Monologhi, dialoghi e brevi racconti “

(luglio 2023 - Marchetti editore)

Interverranno

Sandra Lucarelli, critica letteraria che intervisterà l’autore

Elena Marchetti, editrice

Leggeranno

Massimiliano Barsotti, autore del libro

Daniela Bertini, associazione il Gabbiano

Daniela Salardi, alunna corso di Teatro Uni.De.A

Mercoledì 12 luglio ore 21.15

Incontro con Stefano Renzoni autore del libro “Detti pisani” (II edizione giugno 2023 - Pacini editore)

Interverranno

Eleonora Mancini, giornalista,

Manuel Rossi, archivista

Giovedì 13 luglio ore 21.15

Incontro con Athos Bigongiali e Oreste Verrini autori del libro

“Chiamatemi Marconi. Storie di mare”

(luglio 2022 - Edizioni Ets)

Interverranno

Pierantonio Pardi, già insegnante di scuola superiore

Paolo Giommarelli, attore teatrale

Sabato 15 luglio ore 21.15

Concerto poetico di Jonathan Rizzo autore del libro di poesie

“I blues” (luglio 2023 – Edizioni Ensemble)

Accompagnamento musicale di Francesco Thomas Ferretti

Lunedì 17 luglio ore 21.15

Incontro con Emanuela Geraci autrice del libro

“Nascere, rinascere. Storie di donne, madri e doule”

(giugno 2023, Carmignani editrice)

Interverranno

Micol Carmignani, editrice

Mauro Stampacchia, senior fellow CISP

Massimo Piccione, associazione LUI

Mercoledì 19 luglio ore 21.15

Incontro con Sergio Costanzo autore di “Tutti i perché della Torre. Riflessioni a 850 anni dalla fondazione della Torre di Pisa”

(luglio 2023 -Edizione Il Campano)

Interverrà

Silvia Piccini, guida turistica

Seguirà passeggiata sotto la torre alla scoperta dei dettagli descritti nel libro

Giovedì 20 luglio ore 21.15

Incontro con Federico Oliveri, ricercatore Università di Pisa direttore collana Hurriya sul libro “Razza e cittadinanza” di Hawthorne Camilla

(traduzione in italiano maggio 2023 – Astarte edizioni)

Interverrà

Sergio Bontempelli, associazione “Africa Insieme”

Venerdì 21 luglio ore 21.15

Incontro con Pierantonio Pardi autore di “Testimone il vino”

(luglio 2023 - Felici editore)

Interverrà

Fabrizio Felici, editore

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa