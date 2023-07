Valdera Talent Job Day, i neodiplomati di 5 scuole incontrano le aziende

Il 10 luglio, lunedì, per tutto il giorno, si svolgerà la seconda edizione del Valdera Talent Job Day, organizzata dall’ITCG Fermi, dall’ITIS Marconi, dall’IPSIA Pacinotti, dal Liceo Montale, dall’ITC Cattaneo di S. Miniato e dal Centro per l’Impiego di Pontedera, con il patrocinio del Comune di Pontedera, giornata in cui le imprese e i professionisti del nostro territorio incontreranno i neodiplomati e le neodiplomate dei cinque istituti scolastici.

Oltre 50 tra imprese e studi professionali hanno già aderito all’iniziativa, con l’obiettivo di conoscere i diplomati e le diplomate in uscita dal percorso scolastico, raccogliere i loro curricula ed eventualmente incontrarli per un colloquio di lavoro in vista di un possibile inserimento nelle proprie strutture; i giovani potranno incontrare le imprese e i professionisti della Valdera, con l’obiettivo di creare o ampliare la rete di soggetti a cui rivolgersi in futuro.

L’obiettivo finale dell’evento, a cui saranno presenti anche gli Istituti Tecnici Superiori, è quello di rispondere al fabbisogno crescente delle imprese di ampliare il proprio organico con giovani che hanno appena concluso il percorso scolastico di secondo grado e che sono interessati a entrare nel mercato del lavoro in tempi brevi, anche con contratti part time compatibili con la contestuale frequenza di corsi universitari o di formazione terziaria (IFTS, ITS o altro).

Il Valdera Talent Job Day si svolgerà nelle sedi dell’ITI Marconi e dell’IPSIA Pacinotti (Villaggio scolastico di Pontedera) e sarà inaugurato alle 9,30 da Alessandra Nardini, Assessora Regione Toscana all’Istruzione, Formazione Professionale, Università e Ricerca, Impiego, Relazioni Internazionali e Politiche di Genere, alla presenza dei dirigenti scolastici degli istituti superiori coinvolti, del Sindaco di Pontedera Matteo Franconi e di Stefania Dini, Dirigente del Settore Servizi per il Lavoro Pisa Massa – A.R.T.I. Toscana.

Ciascuna impresa aderente avrà a disposizione una propria postazione a cui i/le diplomati/e potranno accedere per una semplice conoscenza reciproca oppure per un colloquio finalizzato ad un eventuale futuro inserimento.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa