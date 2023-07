Acqua, imprevista interruzione a Peccioli

Acque comunica che a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di Peccioli, verificatosi oggi, giovedì 6 luglio, si stanno verificando mancanze d’acqua in tutta la località Montecchio e nella zona compresa tra il capoluogo e Fabbrica, più precisamente sulla strada comunale di Fabbrica e nelle vie del Molino e Garibaldi.

I tecnici sono già sul posto e stanno procedendo con l’intervento di riparazione.

Per limitare i disagi agli utenti, verrà allestito un punto di rifornimento idrico sostitutivo tramite un’autobotte posizionata nei pressi del cimitero di Montecchio. Il ripristino del servizio idrico, al momento previsto per le ore 17, che sarà accompagnato da temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa