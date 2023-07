Altra grande vittoria nella marcia per Siragusa

Ancora un oro per il marciatore di Colle di Val d'Elsa Gianni Siragusa, che stravince con la nazionale italiana i Giochi Europei di Tampere in Finlandia. Una gara dominata già dal primo metro di gara della marcia km.10 su strada in programma nel circuito di 1 km. ricavato nella città adiacente allo stadio "Retina"di Tampere, Siragusa con la sua tenacia arriva a doppiare tutti quanti.

"Un lavoro scrupoloso ed attento negli ultimi mesi ha portato l'azzurro a una condizione di forma eccezionale arrivando a vincere un altro titolo continentale individuale, aumentando ancor di più il suo palmares ben ricco di trofei nazionali e internazionali".

Prossimo impegno sabato 15 luglio a Salerno per le finali nazionali di società, proseguendo poi coi prossimi Giochi Mondiali sportivi di Cervia del 7 settembre.