Campionato Italiano Master al lago di Roffia

Sabato 8 e domenica 9 al Lago di Roffia San Miniato si terrà il Campionato Italiano Master.

I master che vanno dalla 27 anni fino ai 90 sono quasi tutti coinvolti nella gestione dell’attività sportiva dirigenziale dei club nazionali in quanto tutti loro si portano dietro un'esperienza fondamentale per la gestione dei circoli in tutta l’Italia. Gli iscritti alla gara di San Miniato sono circa 740 provenienti da tutto il territorio nazionale con be 95 società presenti. C'è da notare in questa ampia partecipazione l'incremento del settore femminile - molte ex atlete hanno ripreso a remare dopo un riposo alla fine della carriera agonistica.

Il programma delle gare del campionato prevede le fasi eliminatorie che si terranno il sabato e le finali di categoria e specialità domenica. La Canottieri San Miniato nell'intento di promuovere i prodotti locali organizzerà per sabato una cena ad invito che si chiamerà appunto “I sapori di San Miniato.” Questo avverrà con la collaborazione della macelleria Lo Scalco e il consorzio vinicolo Montalbano.

A margine del campionato si terrà anche una simpatica manifestazione remiera che si chiama “Padre – Figlio”, una gara composta da un padre o una madre con il figlio o figlia. Si corre sulla distanza dei 500 m nell’imbarcazione 2x ed è stata lanciata in Italia proprio dal sodalizio giallorosso nel lontano 1998.

Per riuscire nella organizzazione la Canottieri San Miniato conta su una base sempre più larga di volontari tra le famiglie della associazione, nonché ragazzi in formazione PCTO delle scuole superiori Marconi e Cattaneo.

Fonte: Ufficio Stampa