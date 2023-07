Laika Caravans si mette in mostra in centro a Firenze

Laika Caravans S.p.A., azienda produttrice di camper, collabora attivamente da anni in tutta l'area del Chianti e quest’anno, per la Convention Annuale, che vede la presenza, oltre della rete vendita europea, anche della stampa internazionale, ha deciso di promuovere le proprie eccellenze produttive in collaborazione con il Comune di San Casciano Val di Pesa anche al di fuori del territorio chiantigiano. Nella sede di piazza della Signoria, a Firenze, oggi giovedì 6 luglio dalle ore 19, si terrà un evento di rilevanza internazionale con il posizionamento di un camper, nato da una nuova linea firmata dal celebre design Fabrizio Giugiaro.

In quest’occasione, considerando la presenza di ospiti internazionali, istituzionali e personalità del mondo del design come Fabrizio Giugiaro, Laika sarà lieta di poter posizionare un prodotto di altissimo livello della propria collezione, il Motorhome Kreos, disegnato proprio da GFG Style di Giugiaro. All’iniziativa prenderà parte il sindaco Roberto Ciappi. La serata dedicata ai Media Partner di Laika proseguirà presso il Ristorante Frescobaldi in Piazza della Repubblica a Firenze.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa