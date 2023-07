Fotovoltaico nel Padule, il Pd Pistoia: "Regione ha chiesto giusti chiarimenti, area non idonea"

Il Coordinamento PD della Valdinievole prende atto con favore che la Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana con il Parere del 14/06/2023 abbia richiesto al Ministero dell’Ambiente di ottenere numerose integrazioni e significativi chiarimenti in merito al progetto per la costruzione dell’immenso campo agrivoltaico, nell’area del Fossetto nel comune di Monsummano Terme confinante con il Padule di Fucecchio, presentato da un’azienda privata.

Il Partito Democratico, da sempre e a tutti i livelli, ha promosso politiche territoriali che incentivino la produzione di energie rinnovabili, per avviare concretamente il cambiamento energetico di cui il Paese necessita, ma attraverso progetti che rispettino e garantiscano benefici diretti al territorio e al contesto socio-ambientale in cui sono collocati: la “transizione ecologica” e la tutela del patrimonio paesaggistico debbono andare di pari passo affinché si possa davvero compiere una rivoluzione energetica.

A nostro parere, l’intervento che vorrebbero realizzare nell’area del Fossetto è in netto contrasto con tutto questo e siamo felici di apprendere che le nostre preoccupazioni in merito alle conseguenze che un progetto di tali dimensioni avrà sull’ecosistema di fauna e flora del Padule e le connesse pratiche agricole, venatorie, sportive e turistiche, nonché alla non idoneità dell’area per sue caratteristiche paesaggistiche, siano emerse anche nel Parere della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana.

Non a caso, gli Uffici del settore Valutazione Impatto Ambientale della Regione, chiedono una pluralità di chiarimenti, in particolare in merito alla coerenza di tale progetto agrivoltatico con la programmazione energetica regionale, alla valutazione del rischio idrogeologico, alle conseguenze che il cantiere di realizzazione potrebbe generare sulle infrastrutture esistenti ma, soprattutto, all'enorme impatto dal punto di vista ecologico che questo avrebbe sul territorio.

Siamo convinti che grazie all'impegno dei nostri amministratori sul territorio, dai sindaci ai consiglieri regionali, ma anche al sostegno di tutti coloro che hanno a cuore la nostra casa, si possa scongiurare la costruzione di una tale enormità che rappresenterebbe una cicatrice indelebile per la Valdinievole e, al contempo, si possano sviluppare progetti virtuosi di produzione di energia rinnovabile che abbiamo significativi benefici per il territorio e siano, con questo, perfettamente integrati ed in armonia.

Fonte: Pd Pistoia