Iacopo Melio entra al Mensa

Il consigliere regionale toscano dei Dem Iacopo Melio è entrato al Mensa, associazione internazionale senza scopo di lucro i cui membri devono avere un QI superiore a 130, rientrando così nel 2% della popolazione mondiale con il più alto Quoziente Intellettivo (la media è 100).

“Lo scopo dell’associazione è quello di incoraggiare l’intelligenza umana e la ricerca al riguardo, a beneficio della popolazione, stimolando contatti sociali fra i membri attraverso conferenze, discussioni, pubblicazioni, gruppi di studio. Ed è proprio quest’ultima parte che mi ha spinto a provare a entrare” racconta Melio su Facebook.

“Ho pensato che conoscere persone con certi interessi avrebbe potuto essere stimolante per il mio lavoro, magari scoprendo progetti e realtà con le quali collaborare incrociandole al mio attivismo e alla mia attività politica, arricchendomi e imparando dalle altre e dagli altri. Insomma, per avere ulteriori idee, sempre preziose, perché mettermi in discussione per me sarà sempre la base di ciò che faccio”.

“Ammetto, non è facile fare questo che a tutti gli effetti è un coming out (mi imbarazza pure parlare di ‘plusdotazione’, termine che non amo per niente al pari di “normodotato” o, ancor peggio, “diversamente abile”), soprattutto dopo aver sentito di discriminazioni e frequenti battutine subìte da chi ha un elevato QI (soprattutto per la banalizzazione del concetto stesso di QI, come vi accennavo). Ma è proprio in difesa di chi per anni si è sentito (o sentito dire) “scemo” perché incapace nel fare o nel comprendere qualcosa, soprattutto a scuola (penso anche a chi ha un disturbo dell’apprendimento o una neurodivergenza, oltre a chi ha una disabilità), che vorrei che la consapevolezza circa il QI e l’intelligenza (concetti distinti) fosse amplificata con un’informazione corretta”.