Incendio di vegetazione in Versilia: elicottero in azione

Dalle 10:30 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti per estinguere un incendio di vegetazione di dimensioni considerevoli a Pioppogatto, nel comune di Massarosa, in Versilia. Le fiamme si sono avvicinate pericolosamente a un vicino campo di volo. L'incendio si è rapidamente diffuso a causa dei forti venti che hanno caratterizzato la mattinata. I vigili del fuoco sono riusciti a contenere l'avanzata del fuoco, impiegando anche un elicottero Drago, e sembra che l'incendio sia ora sotto controllo. Sul luogo dell'evento sono presenti anche i carabinieri forestali e la polizia municipale. È importante sottolineare che, un anno fa, il territorio di Massarosa, sebbene su un versante diverso, fu teatro di un vasto incendio che si protrasse per diversi giorni.