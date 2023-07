Sostenibilità ambientale e sport, consegnata la Carta etica alla Canottieri Firenze

E' nata una nuova iniziativa del Panathlon International e del Panathlon Firenze sul tema della sostenibilità ambientale legata allo sport.

É stata, infatti, consegnata una carta etica, che impegna chi la sigla, a condividere i valori etici per la pratica di sport acquatici, nel rispetto della natura.

La Charta Smeralda è stata assegnata alla Canottieri Firenze, società scelta da tutti i club d'Italia per i requisiti di sostenibilità e per l'impegno dedicato alla tutela dell'ambiente, in particolare del fiume Arno.

È stata individuato come best practice di sostenibilità ambientale il club presieduto da Michele Nannelli.

"La Canottieri Firenze - ha spiegato Maurizio Mancianti, presidente Panathlon Firenze - è stata selezionata come esempio di salvaguardia dell’ambiente ed, in particolare, del fiume Arno attraverso l’attività sportiva che si traduce anche in impegno e responsabilità per il presente, ma anche per il futuro delle nuove generazioni".

Alla consegna erano presenti Andrea Da Roit, governatore del distretto Toscana del Panathlon, Maurizio Mancianti, presidente Panathlon Firenze, Alberto Tozzi, presidente onorario del Panathlon, Marcello Marchioni consigliere nazionale Coni, Simone Cardullo, presidente del Coni Toscana e Maria Angela Muccignato, Segretario di Credenza di Parte Guelfa con una rappresentanza di Parte Guelfa.