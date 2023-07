Derubano raccolta fondi delle suore in Lucchesia, spariti 3.500 euro

Un furto vile, ai danni di un progetto di beneficenza. Le suore di Segromigno in Piano a Capannori sono state derubate di 3.500 euro raccolti per la raccolta fondi per la Casa famiglia Santa Gemma dove assistono bambini dai 0 ai 3 anni.

La Superiora generale suor Elisabetta Giussani e la responsabile della Casa Famiglia che accoglie bambini 0-3 anni, suor Marina Ghilardi si dicono attonite, amareggiate e dispiaciute per l'accaduto. "Erano settimane che i nostri volontari si impegnavano duramente per la buona riuscita della serata. Molti amici e affezionati sono arrivati anche da fuori provincia per sostenere la nostra opera e ci sentiamo sgomente al pensiero che qualcuno, mentre con gioia trascorrevamo la cena, sia entrato in casa e abbia portato via i proventi che sarebbero serviti ad iniziare la ristrutturazione della Casa Nativa di Santa Gemma. Abbiamo denunciato l'accaduto".