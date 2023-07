Volley Ponsacco in Prima Divisione, la premiazione in Comune

"Con la vostra dedizione e il vostro impegno avete reso orgogliosa la vostra comunità, per tali ragioni l'Amministrazione Comunale ve ne rende merito e vi ringrazia". Sono queste le parole scritte sulla targa consegnata dalla sindaca di Ponsacco Francesca Brogi alla capitana del Volley Ponsacco. Questa mattina la squadra è stata accolta nel palazzo comunale a seguito della promozione in prima divisione.

"Una bella occasione – ha aperto la cerimonia di premiazione l’assessore allo sport Francesco Vanni – per rendere omaggio alle imprese sportive delle realtà del territorio. Complimenti per il bellissimo traguardo raggiunto, la vostra storia recente simboleggia alla perfezione la parabola dello sport, fatto di alti e bassi, in cui i bassi si affrontano insieme, come squadra».

Prima della consegna della targa, le congratulazioni della sindaca. "È bello vedere una comunità viva e attiva che riesce a distinguersi in più campi – ha detto la sindaca Brogi –. Lo sport è un motore di attrazione importante per tanti giovani che arrivano anche da fuori comune e che qui trovano il contesto e le persone giuste. Complimenti per i vostri risultati frutto di impegno, passione e della capacità di saper fare squadra. Convinti che nessuno possa vincere da solo. Mi congratulo con la dirigenza e con le vostre famiglie, i vostri primi sostenitori e i primi a rimboccarsi le maniche quando c’è bisogno. Continuate così".

Prima della foto di gruppo, la carica del presidente Roberto Marinari.

"Grazie al Comune – ha concluso Marinari –. Fare sport è sempre più difficile ma sono convinto che lo sport rimanga una delle forze educatrici più forte. Si chiude oggi una bellissima annata, ci siamo divertiti, da domani lo sguardo è all’anno prossimo per trovarci ancora qui a poter festeggiare un altro risultato".

Fonte: Comune di Ponsacco - Ufficio stampa