Muore manager sullo yacht, aperto fascicolo per omicidio colposo

Un importante manager di azienda, Fabio Attilio Cairoli, è morto nella serata dell'8 luglio scorso mentre era sul suo yacht ormeggiato al Molo rosso all'isola del Giglio. Il pm Carmine Nuzzo ha disposto l'autopsia aprendo un fascicolo per omicidio colposo, senza indagati per ora. Già la settimana prima Cairoli si era presentato al pronto soccorso di Orbetello per dei malori e voleva fare un controllo. Alle 23 di venerdì ha avuto il malore, gli altri presenti hanno dato l'allarme e sono state tentate le manovre di rianimazione da parte dei sanitari giunti sul posto. L'elisoccorso è stato allertato da Viterbo ma è tornato indietro per il sopraggiunto decesso dell'uomo. Il manager era amministratoredelegato di Global Lottery-Igt, in passato ha gestito importanti incarichi in Motorola Italia, Kraft, Bialetti e Lottomatica.