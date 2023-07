Atti osceni in spiaggia all'isola d'Elba, denunciato dai carabinieri

Scalpore in una spiaggia dell'isola d'Elba, dalla quale è partita la chiamata al 112 da parte di alcuni turisti per segnalare la presenza di un uomo che, in pieno giorno, stava compiendo atti di autoerotismo.

È successo nel tratto di costa tra Seccheto e Fetovaia, nell'area della cosiddetta scogliera "delle piscine", oasi naturalistica caratterizzata da lastroni di granito che favoriscono la formazione di piscine naturali. Al momento della segnalazione nel luogo, considerato tra i più belli dell'isola e frequentato nella stagione estiva, erano presenti diversi bagnanti. Immediatamente intervenuti i carabinieri della Stazione di Campo Elba, che hanno individuato l'uomo portandolo in caserma. Per il soggetto, un 42enne lavoratore stagionale, è scattata la denuncia in stato di libertà per atti osceni in luogo pubblico. Adesso rischia una pena che può raggiungere 4 anni di reclusione.