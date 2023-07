Incidente in A1 tra Calenzano e Barberino: code per Bologna

Sull'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto tra Calenzano e Barberino, in direzione di Bologna, si registrano 11 km di coda, con tendenza all'aumento, per un incidente tra due camion avvenuto alle 10.20 all'altezza del km 268.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. Sul luogo dell'evento, il traffico transita su una sola corsia e, come detto, si registrano 11 km di coda in direzione Bologna.

In alternativa, come comunicato da Autostrade, ai soli veicoli leggeri diretti verso Bologna, si consiglia di uscire a Calenzano, prendere la S.P. 08 "Militare Barberinese" per poi rientrare in autostrada a Barberino.

Code in aumento in direzione Bologna

Secondo l'ultimo aggiornamento da Autostrade attualmente, intorno alle ore 12, si registrano code in aumento a seguito dell'incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti. Al momento sono 14 i km di coda in direzione Bologna, con il traffico che transita su una sola corsia.

Per le lunghe percorrenze dei veicoli diretti verso il Nord Italia, si consiglia di prendere la A11 Firenze - Pisa in direzione Pisa, percorrere quindi A12 Genova - Rosignano in direzione La Spezia, poi la A15 Parma - La Spezia verso Parma.