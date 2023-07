Tecnici e contabili tra le offerte di lavoro di questa settimana

Luglio può essere il mese giusto per cominciare una nuova vita lavorativa. Per quanto riguarda le opportunità, ci pensiamo noi. Come ogni lunedì torniamo con la vetrina degli annunci dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

Proponiamo le nuove offerte di lavoro a disposizione dei nostri lettori

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it

ADDETTO/A CONTABILITA’

La risorsa dovrà occuparsi della tenuta della liquidità di più ragioni sociali e in particolare: della liquidazione iva e contabilità generale finalizzate al bilancio, fatturazione e tenuta della contabilità generale e analitica, gestione delle banche, adempimenti fiscali e tributari periodici, redazione budget, bilancio di verifica e forecast, controllo di gestione e analisi dei costi.

Si richiede esperienza pregressa nella mansione.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa-contabilita-179758/it/

ADD. ALLA GEMATA E ALLO SPRUZZO

Synergie, agenzia per il lavoro filiale di Empoli, ricerca per azienda cliente operante nel settore conciario.

La risorsa, inserita nel reparto di rifinizione, si occuperà della gemata e dello spruzzo delle pelli.

Per questa posizione si richiede una pregressa esperienza nel medesimo ruolo e più in generale in contesti conciari.

Luogo di lavoro: Santa Croce sull’Arno

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/add-alla-gemata-e-allo-spruzzo-177627/it/

OPERAIO/A SUOLIFICIO

La risorsa sarà inserita all'interno della manovia e si occuperò di attività di cambratura, scodettatura, molatura e spazzolatura. Si richiede esperienza pregressa nella mansione e disponibilità immediata

Luogo di lavoro: Montelupo f.no

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/operaioa-suolificio-178317/it/

TECNICO HARDWARE

La risorsa si occuperà di garantire assistenza tecnica ai clienti per quanto riguarda:

-l'installazione, la configurazione e la manutenzione delle stampanti

-risoluzione dei problemi o dell'eventuale sostituzione delle componenti non funzionanti

Per questa posizione si ricerca una figura che abbia già ricoperto in passato il solito ruolo.

Luogo di lavoro: San Miniato

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/tecnico-hardware-179748/it/

ADDETTI ALLE PULIZIE INDUSTRIALI

La risorsa si recherà presso le aziende clienti del circondario empolese e si occuperà del riassetto e della pulizia dei locali interni.

Si ricercano risorse con esperienza nel ruolo con spiccata flessibilità oraria ed immediatamente disponibili.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/addetti-alle-pulizie-industriali-179498/it/

