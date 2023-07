Rubati 700 kg di miele ad apicoltori di San Miniato: "Il raccolto di tutta la stagione"

Sarebbe stata una buona stagione per gli apicoltori della Di Fiore in Fiore, azienda di San Miniato capitanata da Ilaria Bianucci. Se non che dagli alveari di Miemo, una piccola località di campagna a Montecatini Val di Cecina, il miele era già stato prelevato domenica 2 luglio. Parliamo del miele Millefiori di un'intera stagione, ben 700 kg sottratti. "Qualcosa ci hanno lasciato, ma perché probabilmente non avevano il mezzo adatto per portare via tutto", spiega Bianucci che in questi giorni ha sporto denuncia ai carabinieri di San Miniato (indagano i colleghi di Riparbella per competenza territoriale).

Non è purtroppo la prima volta che accade e Bianucci non è la sola. "E' accaduto dal Dr Pescia di Rosignano, a noi una volta portarono via un apiario intero di 48 cassette. Tra apicoltori di zona ci si conosce, ci teniamo in contatto. Per andare avanti in questo mestiere bisogna scegliere le zone più incontaminate, dove non c'è agricoltura intensiva e dove non ci sono pericoli per le api. Tra il cambiamento climatico e i pesticidi, è molto difficile".

Eppure i ladri sono riusciti a raggiungere l'apiario e a portare via tanto miele. Si tratta di professionisti? Avete un'idea di chi possa essere stato? "Abbiamo qualche sospetto, potrebbero essere due o tre persone. Però è dura incastrarli, anche avere le telecamere o le fototrappole non basta, magari vengono vestiti tutti di scuro e non sono identificabili. Se le telecamere non inquadrano una targa è difficile avere degli elementi".

Come farete ora ad andare avanti? "Come abbiamo sempre fatto purtroppo in casi come questi. Ci dispiace molto perché ci dedichi tanto tempo, fai molti viaggi per curare l'apiario e la benzina costa. Era il raccolto di tutta la stagione. Vogliamo però che questi episodi siano noti per muovere l'opinione pubblica anche su queste questioni".

Elia Billero