Nuovo nido di tartarughe all'Elba: la guardia costiera protegge l'area

A distanza di poco meno di un mese dalla scoperta del nido della tartaruga marina “Fiorella” nella zona sud dell’isola d’Elba, nella giornata di ieri i volontari di Legambiente avrebbero individuato un ulteriore nido a ridosso della spiaggia di Fetovaia in località Marina di Campo (LI).

La segnalazione è giunta nelle prime ore del mattino ai militari della Guardia Costiera di Marina di Campo che sono intervenuti rapidamente per segnalare e recintare il presunto nido.

Per quanto evidenti siano le tracce sulla spiaggia, la conferma di una nuova covata arriverà in serata, quando il personale specializzato di Arpat, coordinato dalla dott.ssa Cecilia Mancusi, eseguirà uno scavo esplorativo per accertare o meno la presenza delle uova.

Al momento non è noto se il presunto nido sia attribuibile ad una nuova “mamma” tartaruga o se sia stata la stessa tartaruga “Fiorella” ad aver scelto l’area sud dell’isola d’Elba per una seconda nidificazione, circostanza quest’ultima che non sarebbe inusuale.

L’attenzione è comunque massima da parte dei volontari e dei militari della Guardia Costiera che in queste ore continueranno l’attività di monitoraggio e di protezione dell’area, evitando così di mettere a rischio le uova eventualmente depositate.

In caso di avvistamento o di ritrovamento di specie marine protette la Guardia Costiera deve essere informata chiamando il numero blu 1530