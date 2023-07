Dal prossimo fine settimana torna la 'Freccia della Versilia'

Partirà da Bergamo alle 6.43 di sabato15 luglio, per arrivare a Pisa Centrale alle 11.59, il ritrovato servizio della “Freccia della Versilia”.

“Si tratta - spiega l'assessore regionale a mobilità e trasporti, Stefano Baccelli - di un servizio che abbiamo fortemente voluto e che invita ad un turismo più dolce, evitando intasamenti e code. Il ripristino di questa coppia di treni, in servizio in tutti i sabati e le domeniche fino al 10 settembre prossimo, è stato discusso in alcuni incontri fra le due Regioni, Lombardia e Toscana e le due imprese ferroviarie Trenitalia e Trenord. Porterà positive ripercussioni non soltanto sul turismo costiero, ma anche per le aree toscane interne, viste le numerose fermate che effettuerà da Pontremoli fino al capolinea di Pisa centrale”.

“È con grande soddisfazione - aggiunge Annalisa Folloni, sindaca di Filattiera, che gestisce le deleghe a istruzione e trasporti per l'Unione dei Comuni della Lunigiana - che annunciamo la ripresa di questo servizio che risponde ad una richiesta forte da parte dei nostri territori ripristinando l'atteso collegamento con il nord Italia. Ringrazio l'assessore Baccelli e gli uffici regionali che si sono adoperati, insieme ai colleghi lombardi, per renderlo possibile. Ci auguriamo e chiediamo che il servizio possa proseguire, e in tutti i giorni della settimana, anche oltre il periodo estivo. È una richiesta sostenuta anche dal presidente dell'Unione, e sindaco di Fivizzano, Gianluigi Giannetti”.

Gli orari dell’andata

Il treno 2591 partirà da Bergamo alle ore 6.43 e arriverà a Pisa Centrale alle ore 11.59.

Le fermate: Grumello del Monte 7.04; Palazzolo sull’Oglio 7.09; Coccaglio 7.16; Rovato 7.23; Brescia 7.40; Manerbio 8.00; Verolanuova 8.06; Cremona 8.40; Castelvetro 8.46; Busseto 8.59; Fidenza 9.16; Fornovo 9.35; Borgo Val di Taro 10.05; Pontremoli 10.24; Villafranca-Bagnone 10.34; Aulla Lunigiana 10.41; S.Stefano di Magra 10.48; Sarzana 10.56; Carrara-Avenza 11.04; Massa Centro 11.12; Forte dei Marmi-Seravezza-Querceta 11.18; Pietrasanta 11.24; Viareggio 11.34; Pisa S.Rossore 11.49.

Gli orari del ritorno

Il treno 2592 partirà da Pisa Centrale alle 17.58 e arriverà a Bergamo alle 23.10.

Le fermate: Pisa S.Rossore 18.04; Viareggio 18.17; Pietrasanta 18.24; Forte dei Marmi-Seravezza-Querceta 18.29; Massa Centro 18.35; Carrara-Avenza 18.42; Sarzana 18.51; S.Stefano di Magra 19.00; Aulla Lunigiana 19.06; Villafranca-Bagnone 19.20; Pontremoli 19.32; Borgo Val di Taro 19.55; Berceto 20.11; Solignano 20.17; Fornovo 20.32; Medesano 20.40; Fidenza 20.53; Busseto 21.03; Castelvetro 21.16; Cremona 21.24; Verolanuova 21.49; Manerbio 21.56; Brescia 22.19; Rovato 22.32; Palazzolo sull’Oglio 22.44; Grumello del Monte 22.50.