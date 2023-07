Emergenza alluvione in Alto Mugello: la CNA al tavolo con il Presidente Giani e il Commissario Figliuolo

Il Presidente di CNA Toscana Luca Tonini ha partecipato questa mattina, insieme alle altre associazioni di categoria, sindacati e sindaci dell’Alto Mugello, al tavolo con il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il Commissario Straordinario per l’emergenza alluvione Generale Francesco Paolo Figliuolo. L’incontro è avvenuto a seguito del sorvolo con l’elicottero da parte del Presidente Giani e del Commissario Figliuolo delle zone dell’alto Mugello: Firenzuola, Palazzuolo sul Senio, Marradi e Londa colpite dall’alluvione dello scorso mese di maggio.

“Siamo soddisfatti dell’incontro con il commissario Figliuolo – afferma il Presidente Tonini - ci auguriamo adesso che gli interventi promessi siano rapidi, perché le piccole e medie imprese dell’Alto Mugello sono in grande sofferenza. Sappiamo bene che nei paesi montani la perdita di una sola piccola o media impresa spesso significa lo spopolamento e l’impoverimento sociale dei territori. Apprezziamo anche la proposta del Presidente della Regione Giani di ripensare strategicamente tutte le infrastrutture dell’Alto Mugello, andando oltre l’emergenza. Auspico anche che questo tipo di interventi si possa estendere tutte le aree interne e montane della nostra regione, dove sono numerose le piccole e medie imprese che lavorano e resistono per non far impoverire i territori. Un ringraziamento particolare lo rivolgo ai Sindaci dell’Alto Mugello, al Presidente Giani, alla Protezione Civile Regionale ed al Generale Figliuolo per l’attenzione che hanno mostrato alle piccole e medie imprese artigianali presenti nelle zone toscane colpite dall’alluvione”.

Fonte: CNA Firenze