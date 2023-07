Rinvio dell'interruzione idrica programmata nel comune di Castelfranco di Sotto

Acque comunica che a causa di un problema tecnico emerso durante le fasi preparatorie dell’intervento sulla rete idrica nel comune Castelfranco di Sotto, che avrebbe dovuto tenersi dalle ore 23 di mercoledì 12 alle ore 6 di giovedì 13 luglio, e che avrebbe comportato disagi nell’erogazione idrica a Castelfranco capoluogo e in zona industriale Macrolotto, è rinviato alla prossima settimana, con nuova data e modalità che saranno rese note con successivo comunicato. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.





