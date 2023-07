Sostenibili e competitivi, 120 aziende al seminario di Archa

ARCHA, azienda leader nel settore chimico specializzata in tematiche di sostenibilità ambientale, ha organizzato un evento di grande successo a cui hanno partecipato 120 imprese di vari settori industriali tra cui brand dell’alta moda, concerie, farmaceutiche e importanti aziende nazionali. In un momento in cui tutti parlano di Sostenibilità, si è voluto puntare alla modalità con cui questa tematica può davvero rendere competitiva l’azienda che l’adotta con consapevolezza, accuratezza e serietà.

L’evento, ospitato nei locali di Edra Spa a Perignano (azienda simbolo dell’artigianalità made in Italy), ha visto la partecipazione di importanti relatori del mondo industriale, dell’ambito bancario e del sistema di certificazione e del Presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo, che ha illustrato l’importanza del tema della Sostenibilità nella programmazione degli aiuti della Regione Toscana e che ha incoraggiato le aziende a prestare attenzione alla sostenibilità per lo sviluppo delle imprese e del territorio. Claudia Gistri, direttore tecnico dell’ente di certificazione Certiquality, è intervenuta spiegando l’importanza dei sistemi di gestione a supporto della rendicontazione della sostenibilità; Angelo Pellegrino e Andrea Bartolini di Intesa San Paolo hanno descritto come gli istituti bancari analizzano e tengono di conto della sostenibilità delle imprese e quali sono gli strumenti finanziari a supporto della transizione ecologica industriale; ARCHA nella figura del suo AD Antonio Cecchi ha fornito agli ospiti un quadro completo della normativa europea in tema di reporting di sostenibilità e della importanza della misurazione degli impatti.

Il seminario è stato poi completato con le testimonianze di aziende rappresentative di vari settori: Gruppo Hera Maurizio Giani direttore marketing e Sviluppo Iniziative ha raccontato come il percorso di sostenibilità di un’azienda impegnata nell’ambito ambientale, sia fondamentale per la crescita e come abbia ripercussioni lungo tutta la filiera; Caterina Masi, ESG Manager del GRUPPO FLORENCE ha sottolineato l’importanza della Sostenibilità nella filiera di fornitura dell’alta moda, per poter dare garanzie ai brand del lusso; La Conceria Settebello nella figura di Sara Casalini Responsabile sostenibilità, ha portato l’esempio di una delle prime concerie a redigere il bilancio di sostenibilità in un settore dove l’ambiente e il sociale sono la base di una fornitura responsabile.

Fabrizia Turchi, responsabile Business e Development di ARCHA, ha moderato l’evento e ha chiuso gli interventi descrivendo i finanziamenti regionali di prossima apertura a supporto degli investimenti sostenibili.

In un periodo in cui il termine “sostenibilità” è spesso abusato, il seminario si è contraddistinto per la concretezza dei temi e l’autorevolezza dei relatori beneficiando anche della modalità in presenza che ha permesso agli ospiti di visitare lo show room di EDRA “toccando con mano”, nel vero senso della parola, un esempio di artigianato made in Italy sostenibile apprezzato in tutto il mondo.

Fonte: Ufficio stampa