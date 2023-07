Buongiorno oggi ringrazio Sara per la ricetta dei dolcetti che preparava con la sua nonna: Nepitelle calabresi. Sono dei dolcetti a mezzaluna con marmellata, uvetta e frutta secca. Questa ricetta è di origine calabrese in particolare delle province di Crotone e Catanzaro, sono dolci che si realizzano soprattutto durante il periodo di Pasqua, ma ormai si trovano tutto l'anno.

La ricetta originale prevede la marmellata di amarene, ma voi potete anche sostituirla con una marmellata che vi piace o che avete in casa.

Andando a curiosare sul web ho trovato che la parola Nepitella è di origine araba e viene da Nepitedum che significa "Orlo e palpebre degli occhi". Infatti la forma dei dolcetti a mezzaluna ricorda la palpebra di un occhio chiuso.

Questi dolcetti sono ottimi, anche se li potete mangiare a tutte le ore, a fine pasto con un vino dolce, o per merenda accompagnate con una tisana speziata.

Cristina stamani mi ha fatto notare che la nepitella è una pianta aromatica spontanea che troviamo anche in Toscana, ottima per insaporire i funghi, ma anche aromatizzare, carne, pesce e specialmente i carciofi. Per avere maggiore chiarezza tra mentuccia, nepetella o nipitella vi lascio un link! buona lettura.

www.valfrutta.it/magazine/

Nepitelle Calabresi

Ingredienti per circa 15 nepitelle

Per l’impasto

250 gr di farina tipo 1

1 uovo

65 gr di burro

La buccia di ½ limone non trattato

20 gr di zucchero

8 gr di polvere lievitante

40 gr di vermut

Per il ripieno:

250 gr di marmellata di amarene (potete utilizzare la marmellata che più vi piace)

30 gr di gherigli di noci

30 gr di mandorle

30 gr di uvetta

La buccia non trattata di un’arancia non trattata grattugiata

35 gr di cioccolato fondente

1 cucchiaino di miele

2 fichi secchi

½ cucchiaino di cannella in polvere

3 chiodi di garofano polverizzati

Preparazione

Mettete in ammollo l’uvetta. Preparate la sfoglia: in una ciotola versate la farina e mescolate con lo zucchero, la polvere lievitante e la buccia grattugiata del limone. Aggiungete il burro a tocchetti e lavorate con le mani per ottenere un composto sabbioso. Unite l’uovo, il liquore e impastate finché l’impasto non sarà liscio e omogeneo. Coprite e preparate la farcitura. Scolate e strizzate l’uvetta, tritate le noci, i fichi, il cioccolato e l’uvetta. Radunate tutti gli ingredienti per il ripieno in una ciotola e mescolate. Stendete l’impasto in una sfoglia di circa 3 mm di spessore. Ricavate dei dischi di 10-12 cm di diametro. Disponete un cucchiaio di farcitura al centro di ognuno, spennellate con acqua i bordi e chiudete a mezzaluna. Sigillate schiacciando con i rebbi di una forchetta. Disponete su una leccarda rivestita con carta da forno cuocete in forno preriscaldato a 180° gradi per circa 20 minuti. Sfornate, fate raffreddare e cospargete a piacere con zucchero a velo.

Sara

