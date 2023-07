La salita di Castra protagonista della nuova cronoscalata toscana

Debutto per la Cronoscalata di ciclismo a Capraia e Limite, che stringe un accordo con la Polisportiva Tripetetolo di Lastra a Signa. Sabato 15 luglio alle 9.30 comincia la cronoscalata di ciclismo, valevole per il Campionato Regionale Toscano della Montagna, lancia il 1° Trofeo Capraia e Limite, 1° Trofeo Car Center e “Memorial Michele Nunziata” per categoria allievi, juniores, under 23-elite con arrivo a Castra.

L'evento è sponsorizzato da Car Center, della famiglia Nunziata il cui padre è il Michele dell'omonimo memorial.

La cronometro vede l'atleta confrontarsi con se stesso, e l'Italia ha uno dei suoi massimi esponenti in Filippo Ganna. E dalla strada di Castra invece dei carretti in discesa ci saranno le due ruote a spingere verso la salita con il traguardo finale. La pedana di partenza sarà in via Salani, in zona industriale. Dopo un km di 'riscaldamento', comincerà la salita di Castra: 6 km con pendenza di oltre il 6%.

Sono poco più di 60 i concorrenti con 28 allievi, 22 dilettanti e 14 juniores. La pedana di partenza in via Salani a Limite sull’Arno, quindi le vie Martelli, Togliatti, zona stadio, via Cervi, e gara allievi lunga 4 km e 800 metri con arrivo a Castra.

Il primo concorrente partirà alle 9,30. Le altre due gare prevedono invece l’arrivo al culmine della salita del Montalbano in località Bivio Casenuove dopo 6 km e 200 metri. Alle 13,30 la partenza del primo juniores, mentre l‘ultima gara riservata ai dilettanti inizierà alle 15,30.

Il sindaco Alessandro Giunti commenta: "Ringrazio di avere scelto il nostro territorio per farci conoscere. Alla memoria ci riporta al Giro d'Italia passato nel 2019, i disagi saranno lievi rispetto all'importanza di questa manifestazione. Lo sport è un faro per la nostra amministrazione, speriamo che si possa proseguire".

Presenti alla conferenza il presidente del Comitato Regionale Toscana di ciclismo Saverio Metti, Edoardo Antonini presidente della Pro Loco di Capraia e Limite e per la Polisportiva Tripetetolo il presidente Valter Biancolini, la General Manager Sonia Ceccarelli, il Team Manager Daniele Masiani, Matteo e Alessio Nunziata sponsor principali dell’evento.

Elia Billero