Arte e sostenibilità al concerto di Bocelli: sul palco oltre 130 costumi realizzati da scarti

Per il dodicesimo anno consecutivo si rinnova la partnership tra il progetto Scart del Gruppo Hera e Andrea Bocelli: il progetto artistico della multiutility porterà sul palco del Teatro del Silenzio a Lajatico, in Toscana (27/29 luglio), costumi di scena e accessori realizzati con l'uso esclusivo di scarti di lavorazione industriale. Gli abiti sono stati realizzati in collaborazione con studenti e docenti delle Accademie di Belle Arti di Bologna e di Firenze.

Un audace connubio tra arte, eleganza e sostenibilità al concerto “Mariposa” di Andrea Bocelli del 27 e 29 luglio prossimi a Lajatico, nel cuore della provincia di Pisa: l’affascinante borgo toscano, patria del celebre tenore, ospita anche quest’anno, tra le sue dolci colline, il famoso Teatro del Silenzio, uno spettacolo straordinario che richiama spettatori da quattro continenti e in cui si rinnova la collaborazione con Scart, il progetto artistico e di comunicazione del Gruppo Hera, che da 25 anni racconta un modo nuovo e creativo di guardare ai materiali di scarto dei processi industriali. In collaborazione con alcuni studenti e docenti delle Accademie di Belle Arti di Bologna e di Firenze, Scart ha appena concluso la realizzazione di oltre 130 costumi di scena e numerosi accessori che indosseranno i ballerini e i componenti del coro che saliranno sul palco con Bocelli.

Ogni abito è stato realizzato con l’uso esclusivo di scarti di lavorazione che la creatività ha trasformato in modelli unici, dimostrando che l'arte, la bellezza e la sostenibilità possono coesistere grazie ad un’attenzione minuziosa ai dettagli e alla continua ricerca di equilibrio tra forme e colori. Centinaia di zip, cavi elettrici, bottiglie di plastica, vecchi tessuti, sfridi di pelle e negativi di tomaie hanno così dato vita a capolavori originali, offrendo al pubblico un’idea di sostenibilità capace di interpretare una nuova forma del lusso: una consapevolezza che scuote e ispira anche il settore della moda.

Autori dei costumi ritratti nelle seguenti foto sono gli studenti dell’Accademia di Belle arti di Bologna: Aleksandr Barbari, Ilaria Berselli, Elena Celandroni, Chiara Curione, Kathleen D’Emilio, Chiara Di Santi, Mariasole Gerbino, Elena Guglielmi, Saverio Notari, Greta Perotti, Erica Pezzoli, Silvia Tenan, coordinati dalla prof.ssa Rossella Piergallini.

Fonte: Gruppo Hera