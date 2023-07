Maturità "al top" nel Cuoio, sono oltre 20 i centisti tra San Miniato e Fucecchio

Le scuole superiori di San Miniato e Fucecchio (foto gonews.it)

Gli esami di maturità sono finiti e adesso, per le studentesse e gli studenti che hanno sostenuto gli esami di Stato in questo anno scolastico 2022-23, si apre un'estate di relax prima di affacciarsi al futuro. Anche quest'anno, nel comprensorio del cuoio non sono mancate le eccellenze, ovvero i giovani che hanno chiuso il capitolo diploma con il massimo dei voti. Un elenco che conta oltre 20 "superbravissimi" che dopo cinque anni di scuola, e le prove appena sostenute, hanno conquistato l'ambito 100 su 100 e in alcuni casi anche la Lode.

Di seguito riportiamo i centisti delle scuole superiori del territorio, di San Miniato e Fucecchio.

San Miniato, Istituto Tecnico Cattaneo

Istituto Tecnico Cattaneo, San Miniato (foto gonews.it)

Sono 8 le studentesse e gli studenti dell'IT Cattaneo che hanno ottenuto il massimo risultato alla maturità:

5 BC: Alessio Gorini 100, Nicholas Raffa 100

5 BAAR: Miriana Alfieri 110 e Lode, Rosilda Gjana 100, Jaismeen Rai 100, Benedetta Wan 100

5 AC: Zefiro Ferraro Fano 100 e Lode

5 BT: Martina Zappelli 100

San Miniato, Liceo Marconi

Liceo Marconi, San Miniato (foto gonews.it)

Arrivano a quota 11 i centisti del Liceo Marconi:

5L ES: Ester Leone 100, Giada Destini 100 e Lode

5A Liceo scientifico tradizionale: Chiara Bellucci 100, Siria Di Sondrio 100, Greta Fioravanti 100

5C SA: Elisa Baldini 100, Francesca Crisci 100

5D SA: Ersildo Hyrsaj 100 e Lode, Gabriele Tiresia 100, Marco Martelli 100

5E LINGUISTICO: Lilia La Greca 100, prima diplomata del liceo linguistico al Marconi

Fucecchio, Istituto Checchi

Istituto Checchi, Fucecchio (foto gonews.it)

Tris di 100 per l'Istituto d'istruzione superiore Arturo Checchi:

5A liceo scientifico: Elena Giachi 100

5A tecnico economico: Ismail Qassid 100

5F liceo scientifico sportivo: Alberto Pellegrini 100