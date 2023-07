Diciotto anni di recite al nido Filo e Palla a Torre: "Ogni volta grande gratitudine"

Il nido d'infanzia Filo e Palla, situato a Torre (Fucecchio) e gestito dalla cooperativa sociale La Giostra, ha raggiunto la sua 18ª recita, con un sacco di storie portate in scena grazie alla condivisione con i bambini e le loro famiglie. Di seguito il pensiero della coordinatrice Antonella Abati.

Abbiamo visto i genitori trasformarsi in personaggi delle fiabe classiche come "I tre Porcellini", "Riccioli d'oro e i tre orsi" e "Cappuccetto Rosso", e poi abbiamo avuto anche "Il Piccolo Canguro", "Il piccolo bruco mai sazio", "La carota gigante", "Guizzino", "L'albero vanitoso" e tante altre... fino ad oggi con la storia di "Piccolo DO e la sua famiglia di note musicali".

Ogni anno educativo porta con sé un'unica parola: gratitudine. E sapere perché? Perché grazie alla complicità, all'energia, alla creatività, alla generosità e a quella parte giocherellona che abita dentro di noi, il nido si è trasformato in un vero e proprio teatro nel corso degli anni. È diventato un luogo dove provare emozioni e crescere insieme. Non dimenticheremo mai le risate e le lacrime che abbiamo condiviso, perché sono state speciali e uniche. Ora, mentre questo percorso educativo giunge al termine, la recita ci permette di rivivere insieme ai bambini e alle loro famiglie tutti i momenti che abbiamo vissuto insieme. È un momento di saluti e arrivederci. Grazie a tutti quanti!