Fi-Pi-Li, lavori tra Lastra e Ginestra

Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno, a motivo di lavoro per il ripristino della pavimentazione stradale, l’Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha previsto

La chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina in direzione Mare, dalle ore 22 del 17/07/2023 alle ore 6 del 18/07/2023 e dalle ore 22.00 del 18/07/2023 alle ore 6 del 19/07/2023.

Inoltre, per l'esecuzione dei lavori di istallazione Linea a 132 kV, è prevista:

La chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Vicarello e Interporto Est in entrambe le direzioni, dalle ore 22.00 del 25/07/2023 alle ore 6 del 26/07/2023.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa