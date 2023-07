Bagno a Ripoli, chiude via di Tizzano per lavori urgenti di Publiacqua

Si comunica che dalle ore 09.00 di mercoledì 19 luglio alle ore 18.00 di venerdì 21 luglio con validità h24, sarà chiusa la circolazione su via di Tizzano Sp56 - "Del Brollo e Poggio alla Croce", altezza civico n. 3, in corrispondenza del Km 21 + 170, con l'intersezione S.R. 222 "Chiantigiana" - centro abitato di Grassina, per un intervento urgente di riparazione alla rete fognaria eseguito da Publiacqua spa.

Viabilità alternativa:

- Per i veicoli con massa inferiore a 3,5 t direzione verso San Polo da Via Chiantigiana – Via Di Vittorio – Via Ponte Nuovo – Via Tizzano. Direzione verso Firenze da Via Lilliano e Meoli – Via IV Agosto – Via San Michele a Tegolaia – Via Chiantigiana.

- Per i veicoli con massa superiore a 3,5 t direzione verso San Polo e direzione verso Firenze da Via Chiantigiana – centro abitato di Strada in Chianti – SP119 del Palagione.