Caldo, cambiano orario gli eventi della biblioteca a Serravalle

Cambio di orario, alla luce dell'ondata di caldo, per le iniziative all'aria aperta della biblioteca comunale Renato Fucini. Gli eventi della rassegna "La Biblioteca di Serravalle" si terranno il lunedì a partire dalle 18 e il giovedì dalle 17.30, mentre quelli de L'Ora del Racconto in piazza si terranno nel pomeriggio dalle 18, mentre la sera, come già annunciato, alle 21.30.

Calendario alla mano, sono previste iniziative dal mese di luglio fino a metà settembre, con una pausa dal 7 al 27 agosto. Le attività de La Biblioteca di Serravalle, arricchite dalla presenza del Punto prestito mobile con libri e albi illustrati da sfogliare e scoprire, prevedono il lunedì le letture ad alta voce in stile L'Ora del racconto e il giovedì i laboratori creativi. Dodici in tutto le tappe: il lunedì si comincia alle 18, il giovedì invece alle 17.30. Dopo la tappa odierna, in programma alle ore 18, la rassegna proseguirà giovedì 20 luglio, lunedì 24 luglio, giovedì 27 luglio, lunedì 31 luglio, giovedì 3 agosto, lunedì 28 agosto, giovedì 31 agosto, lunedì 4 settembre, giovedì 7 settembre, lunedì 11 settembre e giovedì 14 settembre.

L'Ora del Racconto in piazza, in programma nella giornata di mercoledì, anch'essa forte del Punto prestito mobile con libri da consultare e scegliere, prenderà il via il 19 luglio da piazza XXIV Luglio (ore 21.30) per poi proseguire il 26 luglio (18, piazza Madonna della Quiete), il 2 agosto (21.30, piazza dei Cavalieri ad Avane), il 30 agosto (18, in via Cavour nello spazio antistante l’ingresso della biblioteca), il 6 settembre (17.30, in piazza Matteotti) e infine il 13 settembre (18, giardino delle Collinette in via Valsugana). In totale, sono previsti sei incontri.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la biblioteca comunale 'Fucini' inviando una mail a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamando il numero 0571 757873.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa