Stadio Carlo Castellani-Computer Gross Arena: dal 2023-24 arriva il nuovo nome (e il restauro)

Ci sono grandi novità per lo Stadio Carlo Castellani di Empoli. A partire dal 2023-24 l'impianto empolese cambierà nome e aggiungerà quello dello storico sponsor con sede in via Piovola: si chiamerà Stadio Carlo Castellani-Computer Gross Arena.

Il nome dello sponsor sarà dunque abbinato a quello indelebile di Carlo Castellani, l'Empoli è infatti l'unica squadra nei campionati professionistici europei a giocare in un impianto intitolato a un martire dei campi di concentramento. Il nome Computer Gross Arena, associato a quello di Castellani, sarà attivo solo quando giocherà l'Empoli, non se l'impianto sarà utilizzato da altri fruitori.

"Annuncio che lo stadio Castellani dal 2024 avrà il nome Carlo Castellani - Computer Gross Arena. Mettiamo fuoco in maniera concreta il processo di riqualificazione dello stadio" ha detto Fabrizio Corsi, presidente azzurro, nella conferenza stampa per l'allungamento della partnership tra la società calcistica e la Computer Gross.

