Laurea da 110 e lode con una tesi su La Patrie: auguri a Eleonora Maffei

Si è laureata con 110 e lode Eleonora Maffei, giovane studentessa di San Romano di Montopoli, e gli zii Adele e Giuliano hanno voluto congratularsi con lei scrivendo al nostro giornale per la seconda volta, dopo la laurea triennale. Eleonora ha conseguito la laurea magistrale in Management e Governance all'Università di Siena, nel dipartimento di Studi aziendali e giuridici. La tesi è molto attuale e legata al territorio: si intitola 'La pelletteria del Made in Italy e il distretto del cuoio, il caso La Patrie Srl'. A fare da relatore alla giovane il professor Nicola Dimitri. I migliori auguri anche da parte della redazione di gonews.it.