Autisti e magazzinieri, le nuove offerte di lavoro per Empoli e Montelupo

Luglio può essere il mese giusto per cominciare una nuova vita lavorativa. Per quanto riguarda le opportunità, ci pensiamo noi. Come ogni lunedì torniamo con la vetrina degli annunci dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it

ADD. ALLA CUCITURA CAPO IN PELLE

Synergie, agenzia per il lavoro filiale di Empoli, ricerca per azienda cliente operante nel settore abbigliamento.

La risorsa inserita si occuperà della cucitura del capo intero in pelle.

Si ricercano profili con comprovata esperienza nel medesimo ambito e nella medesima mansione, che conoscano l'utilizzo delle macchine cucitrici per l'abbigliamento in pelle.

Luogo di lavoro: Empoli

synergie.intervieweb.it/jobs/add-alla-cucitura-capo-in-pelle

AUTISTA C- CQC

Synergie filiale di Empoli ricerca per azienda cliente operante nel settore della raccolta differenziata. La risorsa si occuperà della guida del mezzo aziendale deputato alla raccolta differenziata.

Requisiti

La risorsa ideale deve essere in possesso della patente C+CQC.

Luogo di lavoro: Empoli

synergie.intervieweb.it/jobs/autista-c-cqc

OPERAI/E JUNIOR SETTORE CALZATURIERO

Synergie filiale di Empoli ricerca per importante azienda cliente operante nel settore calzaturiero.

La risorsa sarà inserita all'interno della manovia di montaggio e si occuperà della garttatura e segnatura della scarpa, della molatura e calziera.

Requisiti

Si richiede disponibilità immediata, forte interesse e passione per il settore calzaturiero.

Luogo di lavoro: Montelupo f.no

synergie.intervieweb.it/jobs/operaie-junior-settore-calzaturiero

ADDETTO/A CONTABILITA'

Synergie filiale di Empoli ricerca per importantissima azienda cliente operante nel settore dell'Automotive.

La risorsa dovrà occuparsi della tenuta della liquidità di più ragioni sociali e in particolare: della liquidazione iva e contabilità generale finalizzate al bilancio, fatturazione e tenuta della contabilità generale e analitica, gestione delle banche, adempimenti fiscali e tributari periodici, redazione budget, bilancio di verifica e forecast, controllo di gestione e analisi dei costi.

Si richiede esperienza pregressa nella mansione.

Per questa posizione si ricerca una figura che abbia già ricoperto in passato il solito ruolo.

Luogo di lavoro: Empoli

synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa-contabilita

MAGAZZINIERE MULETTISTA

Synergie filiale di Empoli ricerca per importante azienda cliente.

La risorsa dovrà occuparsi della preparazione della merce da spedire, nonché del carico della merce preparata sui camion ed a seguire controllo della merce arrivata dai fornitori.

Si richiede esperienza nella mansione e ottime abilità nell'uso del muletto.

Luogo di lavoro: Empoli

synergie.intervieweb.it/jobs/magazziniere-mulettista

