Due agenti della polizia spagnola in servizio a Firenze per due settimane

Sono stati ricevuti questa mattina dal Questore di Firenze Maurizio Auriemma i due operatori della Polizia Spagnola arrivati a Firenze per la realizzazione, come da accordi con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio per la cooperazione internazionale, del programma di servizi congiunti in Italia con operatori di polizia stranieri per la tutela della sicurezza pubblica e la prevenzione dei reati.

I due poliziotti, infatti, svolgeranno il loro servizio al locale Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e verranno impiegati fino al prossimo 31 luglio al fianco degli agenti delle volanti di via Zara per le strade del centro storico fiorentino.

Un’iniziativa, condivisa anche con le Autorità di Polizia Spagnole, che consentirà sicuramente un reciproco scambio di conoscenze sull’attività di polizia, finalizzato al miglioramento dei servizi per tutti i cittadini.