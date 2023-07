Bussagli saluta il colonnello Marra, che lascia il Senese

Il presidente della Provincia di Siena David Bussagli ha salutato quest’oggi, lunedi 17 luglio, nel Palazzo della Provincia, alla presenza di tutti i sindaci del territorio senese, il colonnello della Guardia di Finanza Giuseppe Antonio Marra, ringraziandolo per lo straordinario lavoro svolto a Siena in 5 anni di servizio.

“Il mio ringraziamento personale e quello di tutti i sindaci dei Comuni senesi al colonnello Marra per l’encomiabile e l’incessante lavoro svolto in questi anni a tutela della legalità e della sicurezza del nostro territorio. Al colonnello Marra i migliori auguri per il proseguimento della sua attività professionale”.



Allo stesso tempo il presidente Bussagli ha dato il benvenuto al suo successore, il colonnello Pietro Sorbello, che prenderà il comando delle Fiamme Gialle senesi.

“Al colonnello Sorbello i migliori in bocca al lupo per l’attività che andrà a svolgere nella consapevolezza che avrà al suo fianco la massima collaborazione delle istituzioni e dei sindaci senesi”.

Fonte: Ufficio Stampa