Da Sanremo a Castelfranco: al Let's ecco gIANMARIA

LET’S FESTIVAL ritorna per la quarta edizione a Castelfranco di Sotto e porta sul palco artisti sempre più importanti. La manifestazione continua a crescere e quest’anno, il 21-22 luglio, ospiterà concerti imperdibili. Tra loro c’è anche gIANMARIA che, dopo l’apparizione al Festival di Sanremo, fa tappa a Castelfranco per la sua unica data in Toscana.

Si ripete all’Orto di San Matteo la formula di successo ormai collaudata che coniuga musica live, street food, drink e un’area dedicata alle arti figurative oltre che alla rappresentanza di altre realtà associative del territorio, anche quest’anno sarà impreziosita dalla collaborazione con Musicastrada.

La manifestazione è organizzata dall'Associazione Ass.ediati con il patrocinio e il sostegno logistico del Comune di Castelfranco di Sotto.

Venerdì 21 luglio si esibirà la cantautrice toscana ormai affermata Emma Nolde (di Empoli). Prima di lei si alterneranno sul palco Tripolare (Napoli), Candra (Livorno) e FOGG (Pisa).

Mentre gIANMARIA si esibirà sabato 22 luglio anticipato da: GINEVRA (Torino/Milano), Cicco Sanchez (Torino), Giovapiùgiova (Firenze).

Gli headliner saranno infatti affiancati da artisti della regione e non, per dare importanza e spazio anche ai progetti di band emergenti.

L’Orto di San Matteo ospiterà 3 macro aree: l’Area Musica, l’Area Food, l’Area Arte e Market.

L’Area Musica è il cuore pulsante della manifestazione. Le serate prendono il via dalle ore 18.00 fino alle 00:00. I concerti sono seguiti da dj set di chiusura serata. Nell’Area Food ci saranno food truck che dispenseranno deliziosi cibi di strada. Mentre nell’Area Arte & Market ci sarà spazio all’esposizione di opere artistiche ma anche ai market vintage e oggettistica varia.

“Ormai il Let’s Festival è diventato un punto di riferimento per ragazze e ragazzi del territorio e non solo –

hanno commentato il sindaco Gabriele Toti e l’assessora alla Cultura Chiara Bonciolini -. Il successo riscosso dal Let’s Festival negli scorsi anni, ma anche la partecipazione di tanti ragazzi alle serate Let’s Monday organizzate nel mese di giugno durante l’Estate Castelfranchese, dimostra la presenza attiva di una nuova generazione che ha bisogno di spazi di condivisione e aggregazione. Il Let’s Festival riesce a valorizzare le realtà creative locali, i tanti giovani che fanno musica e si cimentano con le arti figurative, ma apre anche uno spazio di scoperta ospitando musicisti della scena nazionale grazie alla collaborazione con Musicastrada. Vogliamo ringraziare l'associazione Asse.Ediati. C’è voluta tanta passione e perseveranza per crescere ogni anno, non lasciarsi scoraggiare dalla pandemia che aveva limitato lo svolgersi della manifestazione e andare avanti restando fedeli ai propri obiettivi”.

“Anche quest’anno siamo tornati a organizzare la manifestazione mossi dagli obiettivi di sempre, ma con una maggiore consapevolezza rispetto al passato e con una rinnovata energia. Quello che vogliamo è creare aggregazione giovanile (e non) nell’area di Castelfranco di Sotto, diffondere la cultura musicale e artistica mettendo l’Orto di San Matteo, Castelfranco di Sotto ed il LET’S Festival sulla mappa dei grandi eventi – hanno spiegato i ragazzi dell’Associazione Ass.ediati -. L’area dell’Orto ha dimostrato di avere un enorme potenziale e nei giorni del festival tornerà a brillare”.