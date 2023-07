Encomio solenne a Empoli anche per la Misericordia

Un Consiglio comunale in sessione aperta per il conferimento di encomio solenne alla Protezione Civile e alle associazioni che ne fanno parte. È quanto è andato in scena ieri sera, lunedì 17 luglio, nella sala del palazzo delle Esposizioni di Empoli: tra le associazioni premiate anche la Misericordia di Empoli.

Un momento di incontro, condivisione e certamente di ringraziamento che il Consiglio comunale empolese e il suo presidente Alessio Mantellassi, su proposta dell’assessore Massimo Marconcini, hanno voluto tributare alle associazioni proponendo l’attribuzione del massimo riconoscimento che l’assemblea può dare a una realtà della città: l’encomio solenne.

La seduta è stata l’occasione per ricordare non solo le molteplici attività che le associazioni di Protezione Civile hanno svolto nei difficili anni del Covid, ma anche per raccontare, come ha detto il Referente del gruppo Protezione Civile Alessandro Mammoli: “Ciò che quotidianamente facciamo sul territorio con impegno, passione e competenza. Un modo per approfondire il funzionamento e l’organizzazione che il sistema mette in campo per dare supporto con attività fondamentali per la previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi e il superamento delle emergenze”.

Un riconoscimento che la Misericordia di Empoli vuole condivide con tutti i suoi volontari come spiega il Provveditore Gionata Fatichenti: “Ringraziamo il Consiglio di Empoli per questo importante riconoscimento, ma un grazie ancora più speciale va a tutti i volontari e alle volontarie che in questi anni si sono impegnati in prima fila nelle più significative emergenze che hanno colpito il nostro Paese e che con la stessa forza e preparazione agiscono nelle attività di informazione e diffusione che portiamo avanti con la cittadinanza. Grazie al costante lavoro di tutti siamo oggi un importante punto di riferimento per la comunità empolese.”

Al termine della seduta l’assessore Massimo Marconcini, il presidente del Consiglio comunale Alessio Mantellassi e la sindaca Brenda Barnini hanno consegnato a tutte le associazioni di Protezione Civile la pergamena di encomio solenne, per la Misericordia di Empoli ha ritirato il riconoscimento il Provveditore Gionata Fatichenti.

Fonte: Ufficio Stampa