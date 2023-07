Estate internazionale per la Canottieri Limite ASD MAC Autoadesivi – Paci Paolo Siderurgica- Banca di Cambiano presente ai mondiali under 23 di Plodviv in Bulgaria, e alla “cupe de la Junesse” di Amsterdam in Olanda.

Sarà Ernesto Rabatti a rappresentare l’Italia sul quattro di coppia pesi leggeri a Plodviv nel finesettimana del 22 e 23 luglio. Lui che già nel 2022 ha preso parte agli europei giungendo sesto in finale. Con i risultati di questa stagione agonistica si è guadagnato un posto su una barca prestigiosa, quella che è l'ammiraglia dei pesi leggeri. L'atleta limitese dopo un lungo raduno presso il Centro Tecnico Federale di Piediluco è pronto e carico per inseguire un risultato di prestigio.

Inaspettata e meritata convocazione per i Limitesi Cesare Borlenghi, Daniele Cecchi e Lorenzo Scaffi che assieme a un compagno dei Canottieri Pontedera e uno dei Sampierdarenesi di Genova vincono la regata selettiva per designare gli equipaggi che rappresenteranno l'Italia nell' importante manifestazione internazionale per nazioni denominata "Coupe de la Jeunesse" che quest'anno si terrà adAmsterdam dal 28 al 30 Luglio sul mitico bacino del Boosban. L’equipaggio misto Limitese vince la prova del quattro con di stretta misura (1secondo e 60) su di un equipaggio lombardo e si guadagna la partecipazione e la maglia azzurra.

Sale a sei il numero di atleti Limitesi in squadra nazionale in questo 2023 in due categorie diverse, segno di un lavoro costante da parte dei tecnici e degli atleti, sicuramente una grande annata per il sodalizio biancoceleste.

Fonte: Ufficio Stampa