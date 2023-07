Ci sono aggiornamenti riguardo l'incendio scoppiato ieri in via Fanfani a Firenze. Sono proseguite incessantemente questa notte le complesse operazioni di smassamento per estinguere l'incendio dei rifiuti accumulati all'interno dell'edificio abbandonato di circa 13000 mq.

Nella giornata odierna proseguiranno le operazioni di bonifica da parte dei vigili del fuoco fiorentini. Sul posto sono a lavoro due squadre, due autobotti e i mezzi di movimento terra.